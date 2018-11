Fortnite: Guida alla Sfida Visita diversi luoghi indicati in una partita

Dopo avervi spiegato come ottenere Punti Acrobazia in un veicolo, in questa mini-guida dedicate alle Sfide della Settimana 8 (Stagione 6) di Fortnite vi daremo qualche consiglio per completare la sfida "Visita diversi luoghi indicati in una singola partita".

Sfide della Settimana 8

Gratuite

Fase 1: Visita Rifugio Ritirato e Corso Commercio in una sola partita (0/2)

Elimina i nemici con Sei Colpi o con il Fucile d'Assalto Pesante(0/2) (Difficile)

Balla con un Pesce Trofeo in uno dei luoghi indicati (0/7)

Pass Battaglia

Fase 1: Usa il Rampino (0/1) (Difficile)

Ottieni Punti Acrobazia con il veicolo (0/250.000)

Visita i singoli luoghi indicati in una sola partita (0/4) (Difficile)

(Difficile) Ottieni un punteggio di almeno 3 nel Tiro al Piattello (0/3)

"Visita i singoli luoghi indicati in una sola partita" è una delle due sfide difficili incluse nel Pass Battaglia della Settimana 8. Per completarla dovremo visitare quattro "luoghi indicati" nell'arco di un singola partita, vale a dire tutte le location della mappa tutte quelle location contrassegnate sulla mappa con un nome specifico come Borgo Bislacco, Bosco Blaterante e Pinnacoli Pendenti.

La difficoltà di questa sfida consiste nel dover conseguire l'obiettivo in una singola partita. Morire prima di aver visitato la quarta location, dunque, ci costringerà a fare tutto da capo in un altro match. Per ridurre al minimo i rischi, vi consigliamo di atterrare a Crocevia del Ciarpame, nell'estremità nord-ovest della mappa, di proseguire a sud verso le Montagnole Maledette, attraversando poi il Parco Pacifico e arrivando infine a Sponde del Saccheggio. Questo dovrebbe essere il tragitto più "tranquillo" e meno pericoloso per portare a termine la sfida.