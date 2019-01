Fortnite Settimana 8: Guida Sfida a fasi Visita Palmeto Paradisiaco e Borgo Bislacco

A partire da oggi sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7). In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida a fasi "Visita Palmeto Paradisiaco e Borgo Bislacco".

Sfide della Settimana 8

Gratuite

Costruisci delle Strutture

Infliggi dei Danni da un veicolo come passeggero

Abbatti gli avversari con un'arma esplosiva

Pass Battaglia

Cerca dei Forzieri in Condotti Confusi o Rifugio Ritirato

Cerca tra un misterioso portello, una gigantesca dama di roccia e piano traballante

Utilizza un Falò Confortevole o un Launch Pad

Fase 1: Visita Palmeto Paradisiaco e Borgo Bislacco in una singola partita

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete completare tre step differenti. In ognuno di essi bisognerà visitare due luoghi indicati nell'arco di una singola partita:

e in una singola partita Fase 2: Visita Crocevia del Ciarpame e Sponde del Saccheggio in una singola partita

e in una singola partita Fase Finale: Visita Montagnole Maledette e Bosco Blaterante in una singola partita

Nella mappa riportata in calce abbiamo cerchiato i luoghi indicati da visitare in ogni step della sfida, in modo da aiutarvi a individuarli più facilmente. Parlando delle altre Sfide della Settimana 8, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida Cerca tra Misterioso Portello, Dama di Roccia e Pianale Traballante.