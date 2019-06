Fortnite Settimana 8: Usa Condotto Vulcanico, Condotto d'Aria e Zipline in una partita

A partire da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 8. Di seguito vi mostriamo come completare rapidamente la sfida "Usa un condotto vulcanico, un condotto d'aria e una zipline in una partita singola".

Poco sotto elenchiamo tutte le sfide della settimana 8 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Applica scudi (0/400)

Visita diversi orologi (0/3)

Elimina nemici a Spiagge Snob o a Grandi Magazzini (0/7)

Pass Battaglia

Danneggia nemici con fucili d'assalto (0/500)

Fase 1 di 5: Atterra a Palmeto Paradisiaco (0/1)

Usa un condotto vulcanico, un condotto d'aria e una zipline in una partita singola (0/3)

Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati (0/5)

Per completare questa sfida dovrete utilizzare un condotto vulcanico, un condotto d'aria e una zipline durante una partita singola di Fortnite Battaglia Reale. La porzione nord-orientale dell'isola è quella più indicate per portare a termine la sfida il più rapidamente possibile.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, infatti, nei pressi del vulcano possiamo trovare numerosi condotti vulcanici (a forma di nuvola), un condotto d'aria (a forma di ventola) e diverse zipline (raffigurate con le linee nere). Usate ciascuno di questi oggetti per almeno una volta nell'arco di una partita singola, e completerete la sfida.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 8, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato anche come completare la sfida Visita diversi orologi.