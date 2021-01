Fortnite, Settimana 9: come trovare un bunker nascosto

Sono finalmente disponibili anche le sfide della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, tra le quali ne troviamo una che chiede ai giocatori di trovare un elemento nascosto in giro per l'isola del battle royale.

Come ormai da tradizione, anche la mappa della Stagione 5 nasconde un bunker, ovvero lo strumento d'accesso ad un'area sotterranea che però non può essere distrutto ed è quindi sigillato. L'obiettivo di questa sfida settimanale consiste proprio nel raggiungere l'oggetto di metallo, il quale però non è all'aria aperta come nella vecchia mappa, ma si nasconde all'interno di un piccolo edificio. Il bunker di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è infatti situato nell'angolo in basso a destra dell'isolotto a nord-est di Fortezza Furtiva e a nord-ovest di Scogliere Scoscese. In questo punto dell'isola è possibile trovare una casetta di legno poggiata su una grossa roccia: su uno dei quattro lati della roccia potete vedere una parete di legno che può essere distrutta a suon di picconate per rivelare la presenza al suo interno del bunker. Per poter completare la sfida e ottenere come ricompensa ben 20.000 Punti Esperienza non dovete far altro che avvicinarvi all'oggetto e attendere che nell'angolo in alto a sinistra dello schermo compaia la notifica.

In questo momento sono in tantissimi i giocatori che stanno atterrando in questo luogo per completare la missione e potrebbe essere difficile riuscire anche solo ad avvicinarsi al bunker. A questo proposito, vi suggeriamo di completare la sfida nella modalità Rissa a Squadre. In calce alla guida trovate anche una mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra indicata la posizione esatta del bunker, così che possiate individuarlo facilmente.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare oggetti gratis con i Twitch Drop della Coppa Campioni di Fortnite?