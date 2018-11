Fortnite Settimana 9: completare la Sfida Ottieni 30 secondi in volo con un veicolo

Tra le nuove Sfide della Settimana 9 (Stagione 6) di Fortnite Battaglia Reale, ce n'è una che richiede di ottenere 30 secondi di tempo in volo in un veicolo. Di seguito vi daremo qualche consiglio utile per portare a termine questa sfida.

Sfide della Settimana 9

Gratuite

Ottieni 30 secondi di tempo in volo in un veicolo (0/30)

Ottieni un punteggio di 10 o più su diversi Tabelloni carnevaleschi (0/3)

Fase 1: consuma funghi (0/5) (Difficile)

Pass Battaglia

Infliggi danni ai giocatori con una granata appiccicosa, fialetta puzzolente o granata (0/300)

Infliggi danni alle strutture avversarie con la dinamite (0/10.000)

Eliminazioni razzo o lanciagranate (0/3) (Difficile)

Fase 1: infliggi danni agli avversari con granate (0/100) (Difficile)

Per completare la sfida dovrete 30 secondi di tempo in volo utilizzando un veicolo come l'ATK, il Carrello della Spesa o il Quad Annientatore. Questa quantità di tempo può essere accumulata nel corso delle partite, man mano che salterete da una posizione sopraelevata: maggiore sarà l'altezza del salto, più a lungo resterete in aria.

Oltre a sfruttare le rampe disseminate nella mappa, per velocizzare il conseguimento dell'obiettivo potete dirigervi verso una zona corrotta e guidare sopra i vulcani rosa, guadagnando secondi preziosi. Nel video riportato in cima alla notizia potete vedere in azione qualche consiglio per effettuare salti più lunghi.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 9, vi abbiamo già spiegato come Ottenere un punteggio di 10 su diversi Tabelloni Carnevaleschi.