Fortnite Settimana 9: Rianima un compagno a un Furgone di Riavvio

Tra le nuove Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8 ora disponibili per tutti i giocatori, ce n'è una che richiede di rianimare un compagno di squadra a un Furgone di Riavvio. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra a Sponde del Saccheggio (0/1)

Cerca forzieri a Picco Polare o a Rifugio Ritirato (0/7)

Usa 3 diversi Condotti Vulcanici senza atterrare (0/1)



Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Balla fra tre Sculture di ghiaccio (0/1)

Infliggi danni agli avversari dal basso (0/500)

Rianima un compagno a un Furgone di Riavvio (0/1)

Elimina un avversario in partite diverse (0/5)

Per completare la sfida in questione dovrete rianimare un compagni di squadra da uno dei Furgoni di Riavvio sparsi per la mappa. Vediamo dove trovare questi furgoni e come utilizzarli per riportare i compagni in vita.

Come usare i Furgoni di Riavvio per portare in vita i compagni

Una volta che vengono abbattuti, adesso i compagni di squadra lasciano cadere una scheda che rimane sul terreno per 90 secondi. Gli altri membri del team possono raccoglierla entro lo scadere del tempo, in modo da usarla in uno dei Furgoni di Riavvio e riportare in vita il compagno di squadra deceduto. La scheda può essere raccolta in soli 0,5 secondi, mentre per riportare in vita il compagno bisognerà interagire con il Furgone di Riavvio per 10 secondi. Dopo averlo fatto, il Furgone di Riavvio potrà essere utilizzato di nuovo dopo 120 secondi.

Dove trovare i Furgoni di Riavvio

Come potete vedere nella mappa proposta a fondo pagina e nel video riportato in cima, i Furgoni di Riavvio sono sparsi in tutta l'isola di Battaglia Reale. Ne ne trovate almeno uno in tutti i luoghi indicati della mappa.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 9, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida a fasi Danza fra tre Sculture di Ghiaccio. Non dimenticare che sono disponibili anche le nuove Sfide dell'evento Endgame.