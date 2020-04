Fortnite Settimana 9: dove trovare i Boxer di Deadpool

Con l'arrivo della settimana 9 di Fortnite sono disponibili due nuove sfide a tema Deadpool. Una di queste richiede di trovare i boxer di Deadpool: in questa mini-guida vi mostriamo la loro posizione esatta.

Come visto per le sfide di Deadpool precedenti, anche in questo caso è necessario essere in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2 per portare a termine la sfida. Se avete già acquistato il Pass, dunque, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

La posizione di Boxer di Deadpool

Le mutande di Deadpool si trovano all'interno del quartier generale, il menu principale del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 2, entrando nella stanza di Mida. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, non dovete far altro che prendere l'ascensore a sinistra, selezionare il piano di Mida e raccogliere i boxer che sono poggiati sulla poltrona.

Ricordiamo invece che per sbloccare la skin di Deadpool bisogna completare tutte le sfide di Deadpool dalla settimana 1 alla settimana 7. Se avete bisogno di aiuto per riuscire nell'impresa, vi rimandiamo alla nostra guida a tutte le sfide di Deadpool necessarie per sbloccare la skin.

Segnaliamo inoltre che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare la skin di Deadpool senza maschera, ottenibile portando a termine le due sfide della settimana 8.