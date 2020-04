Fortnite Settimana 9: dove raccogliere le Monete PE di Mida

Sono finalmente disponibili le sfide di Mida della settimana 9 di Fortnite. Una di queste richiede di collezionare 5 monete PE: di seguito vi mostriamo dove trovarle, in modo da raccogliere per portare a termine la sfida e guadagnare punti esperienza.

Le monete PE sono di diversi colori, e ciascun colore indica rarità della moneta: quella arancione è la più rara e preziosa, seguita da quelle viola, blu e verdi. Più la moneta è rara, maggiore sarà il numero di punti esperienza guadagnati dopo averla raccolta.

Dove trovare tutte le monete PE di Fortnite Stagione 2

Le monete PE sono state introdotte con l'arrivo della Stagione 2, e ne sono state aggiunte di nuove di settimana in settimana. Ogni moneta è unica, infatti dopo averne raccolta una questa non si rigenererà più.

La sfida di Mida della settimana 9 richiede di raccogliere 5 monete PE che non avete ancora trovato. Per aiutarvi nell'intento, a fondo pagina abbiamo riportato una mappa con tutte le monete XP attualmente presenti sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Non vi resta dunque che individuarne 5 che ancora non avete preso, e infine interagire con esse per raccoglierle, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

A proposito di sfide e punti esperienza, avete già completato la sfida segreta che richiede di salvare gli orsacchiotti?