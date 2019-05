Fortnite: Sfida a fasi Chiudi un trick con la Driftboard

A partire da oggi i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 3. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida a fasi che richiede come primo step di atterrare facendo un'acrobazia con la Driftboard.

Di seguito elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 3: Chiudi un trick con la Driftboard (0/1)

Cerca dei forzieri a Picco Polare o Rifugio Ritirato (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro dieci secondi dopo aver utilizzato un'Onda d'Urto (0/200)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Visita Borgallegro e Condotti Confusi in una partita singola (0/2)

Lancia il frisbee giocattolo e prendilo prima che atterri (0/1)

Eliminazioni con armi esplosive (0/3)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse in una partita singola (0/5)

Per portare a termine questa sfida a fasi bisogna completare i seguenti tre step. Vediamo come fare.

Fase 1: Chiudi un trick con la Driftboard

Per completare la fase iniziale della sfida dovrete procurarvi prima di tutto un Driftboard. Come potete vedere nella prima mappa riportata a fondo pagina, i Driftboard sono sparsi in tutta l'isola di Battaglia Reale, con una concentrazione maggiore nel bioma polare situato a sud-ovest. Dopo essere saliti a bordo di un Driftboard, tutto quello che dovete fare è darvi uno slancio per saltare in aria, eseguire un trick con la levetta analogica e subito dopo atterrare.

Fase 2: Resta 3 secondi in aria a bordo di un Quad Annientatore

Per la seconda fase della sfida dovrete prima salire a bordo di un Quad Annientatore. Come potete vedere nella seconda immagine riportata in fondo, questo veicolo si trova sparso in tutta la mappa di Battaglia Reale. Dopo essere saliti sul Quad, non vi resta che trovare una rampa abbastanza alta, saltare a bordo del veicolo e restare in aria per almeno 3 secondi. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete vedere il filmato proposto in apertura.

Fase finale: Distrutti tre strutture degli avversari a bordo di un veicolo

L'ultima fase della sfida richiede di distruggere tre strutture degli avversari mentre si è a bordo di un veicolo. Potete limitarvi a schiantarvi contro le strutture a bordo di un Quad Annientatore, oppure utilizzare la Girosfera fino a quando non avrete raggiunto l'obiettivo di abbattere tre strutture costruite dai nemici.