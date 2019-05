Fortnite: Sfida a fasi Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza

Tra le sfide a fasi della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9, ce n'è una che richiede di eliminare un avversario da almeno 50 metri di distanza. Vediamo come completarla portando a termine tutti gli step.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Lanciati con un condotto vulcanico in partite diverse (0/5)

Fase 1 di 5: atterra a Spiagge Snob (0/1)

Elimina nemici in Scalini Scatenati o Condotti Confusi (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni agli avversari con le pistole (0/500)

Visita un telefono enorme, un pianoforte colossale e l'immane trofeo di un pesce ballerino (0/3)

Cerca un forziere in diversi luoghi indicati in una partita singola (0/3)

Fase 1 di 3: Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/1)

Per portare a termine questa sfida a fasi bisogna completare i seguenti step:

Fase 1: Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza

La prima fase della sfida richiede di eliminare un avversario da almeno 50 metri di distanza. Il modo migliore per farlo è quello di procurarsi un fucile di precisione, appostarsi alla giusta distanza e fare fuoco sul nemico fino a quando non viene eliminato. In alternativa potete optare per il fucile d'assalto con l'ottica. Per facilitarvi la vita, vi consigliamo di completare questa sfida nella modalità a squadre, riducendo il rischio di essere colpiti alle spalle mentre vi appostate per fare fuoco.

Fase 2: Elimina un avversario da almeno 75 metri di distanza

Valgono gli stessi consigli della fase 1. Dal momento che dovrete colpire il nemico da una distanza ancora più lunga, è raccomandabile l'uso del fucile di precisione.

Fase finale: Elimina un avversario da almeno 100 metri di distanza

La terza e ultima fase della sfida richiede di eliminare un nemico da almeno 100 metri di distanza. Come vi abbiamo suggerito per la seconda fase, con l'aumentare della distanza è caldamente consigliato l'utilizzo del fucile di precisione.