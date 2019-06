Fortnite Sfida a fasi Settimana 6: Atterra ad Approdo Avventurato

A partire da oggi pomeriggio sono disponibili le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9. Di seguito vi mostriamo tutte le location in cui atterrare per completare la sfida a fasi "Atterra ad Approdo Avventurato".

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra ad Approdo Avventurato (0/1)

Infliggi danni agli avversari con mitragliette (0/500)

Fase 1 di 3: Cerca forzieri presso un punto caldo (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni a un veicolo guidato da un avversario (0/200)

Usa un'Inversione Tempesta in diverse partite (0/3)

Usa veicoli diversi in una partita singola (0/2)

Elimina nemici nel Quartiere o in Lande Letali (0/3)

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete completare cinque passaggi, atterrando nei seguenti luoghi indicati:

Fase 1: Atterra ad Approdo Avventurato

Fase 2: Atterra a Sponde del Saccheggio

Fase 3: Atterra a Condotti Confusi

Fase 4: Atterra a Piste Polari

Fase 5: Atterra a Montagnole Maledette

Nella mappa riportata a fondo pagina abbiamo evidenziato i cinque luoghi indicati in cui bisogna atterrare per completare la sfida, indicando l'ordine da seguire di fase in fase. Parlando delle altre Sfide della Settimana 6, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la sfida Utilizza Inversione Tempesta in diverse partite.