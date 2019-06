Fortnite Sfida a fasi Settimana 7: visita il Quartiere e Sponde del Saccheggio

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi mostriamo come completare tutti gli step della sfida a fasi che richiede di visitare il Quartiere e Sponde del Saccheggio in una singola partita.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9, evidenziando in grassetto quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Cerca dei forzieri a Crocevia del Ciarpame o Neopinnacoli (0/7)

Cerca scatole di munizioni in diversi luoghi indicati (0/7)

Eliminazioni con armi silenziate (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo (0/200)

Fase 1 di 3: visita il Quartiere e Sponde del Saccheggio in una partita (0/2)

Cerca un forziere, usa un distributore automatico e un falò in una partita singola (0/3)

Eliminazioni da 5m o meno (0/3)

Questa sfida a fasi è composta da tre step che richiedono di visitare due luoghi indicati nell'arco di una singola partita:

Fase 1: visita il Quartiere e Sponde del Saccheggio in una singola partita

e in una singola partita Fase 2: visita Lande Letali e Neoinclinato in una singola partita

e in una singola partita Fase 3: visita Spiagge Snob e Mega Mall in una singola partita

Per completare le tre fasi della sfida vi basta visitare i due luoghi indicati in ciascuna di esse. Per aiutarvi a individuare più facilmente le tre coppie di luoghi da visitare nelle tre fasi, abbiamo deciso di evidenziarle con dei cerchi dello stesso colore nella mappa riportata a fondo pagina.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la sfida Cerca un forziere, un distributore e un falò in una partita.