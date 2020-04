Fortnite sfida segreta: disarma le armate di Gnomi e Orsacchiotti

L'aggiornamento 12.50 di Fortnite ha introdotto una nuova sfida segreta che richiede di disarmare le truppe degli Gnomi e quelle degli Orsacchiotti. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi il punto esatto della mappa in cui bisogna dirigersi.

Gli Gnomi e gli Orsacchiotti sono determinati a farsi la guerra! I due schieramenti hanno posizionato le loro truppe sulla mappa di Fortnite, e sono pronti ad aprire il fuoco sulla fazione rivale.

La nuova sfida segreta introdotta con l'aggiornamento 12.50 chiede proprio ai giocatori di sventare questa battaglia, disarmando le truppe dei due schieramenti. Se non sapete come fare per portarla a termine, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Dove trovare e disarmare le armate di Gnomi e Orsacchiotti

Per completare la sfida vi basta recarvi a nord-est di Foresta Frignante, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. In questo punto dell'isola troverete i due schieramenti degli Gnomi e degli Orsacchiotti.

Tutto quello che dovete fare è avvicinarvi alle truppe dei due schieramenti, e interagire con esse per disarmarli, proprio come mostrato nel video riportato in cima. Una sfida molto semplice che potrete portare a termine nell'arco di pochi minuti.

Con l'occasione ricordiamo che l'aggiornamento 12.50 di Fortnite ha fatto trapelare diverse novità, tra cui l'arrivo dell'evento Papaya con una nuova mappa. Per saperne di più in proposito, tuttavia, bisogna attendere ulteriori dettagli in merito da Epic Games.