Fortnite Sfide 14 Giorni d'Estate: Danza in diverse feste in spiaggia

È finalmente disponibile la prima sfida dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite Stagione 9. La sfida in questione richiede di danzare all'interno di sei feste in spiaggia sparse sulla mappa: in questa mini-guida vi spieghiamo come completarla.

Nel corso dell'evento verranno proposte 14 sfide esclusive, accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà l'emote inedita Dove non si tocca. Portando a termine tutte le sfide (ricordiamo che ne arriverà una nuova ogni 24 ore) si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Danza in diverse feste in spiaggia (0/6)

Per completare questa sfida dovrete danzare all'interno delle sei aree della mappa adibite a festa in spiaggia. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, le sei feste in spiaggia si trovano alle seguenti location:

A nord di Laguna Languida

A nord-ovest di Sponde del Saccheggio

A sud-est di Neoinclinato

A sud di Sprofondo Stantio

A nord-ovest di Palmeto Paradisiaco

A sud-ovest di Palmeto Paradisiaco

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è recarvi presso ciascuna delle sei feste in spiaggia e danzare all'interno di esse, utilizzando una delle emoticon in vostro possesso. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le feste in spiaggia, potete guardare il filmato riportato in cima.

Intanto ricordiamo che sono state svelate tutte le MAT dei 14 Giorni d'Estate di Fortnite, in arrivo durante l'evento.