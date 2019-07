Fortnite Sfide 14 Giorni d'Estate: Fai scoppiare i palloncini da festa

Una delle nuove sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite richiede di far scoppiare cinque palloncini da festa. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi le posizioni esatte dei palloncini.

Durante l'evento verranno proposte 14 sfide esclusive accompagnate da ricompense specifiche. La ricompensa per la missione di oggi sarà lo spray Soleggiato. Portando a termine tutte le sfide, inoltre, si potrà sbloccare il dorso decorativo Frappè. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida di oggi.

Fai scoppiare i palloncini da festa (0/5)

Per portare a termine questa sfida dovrete far esplodere cinque palloncini da festa. I palloncini in questione si trovano nelle stesse posizioni in cui cui bisogna recarsi per completare la sfida Danza in diverse feste in spiaggia, vale a dire le seguenti:

A nord di Laguna Languida

A nord-ovest di Sponde del Saccheggio

A sud-est di Neopinnacoli

A sud di Sprofondo Stantio

A nord-ovest di Palmeto Paradisiaco

A sud-ovest di Palmeto Paradisiaco

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è recarvi presso le posizioni elencate sopra (segnalate anche sulla mappa riportata a fondo pagina) e far esplodere i palloncini sparandogli con un'arma da fuoco o colpendoli con il piccone. Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare più facilmente i palloncini, potete guardare il filmato proposto in apertura.

