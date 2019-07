Fortnite Sfide 2° Compleanno: Balla davanti a diverse torte di compleanno

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide Compleanno di Fortnite Stagione 9, pensate per festeggiare i 2 anni del battle royale di Epic Games. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovare le torte di compleanno, in modo da completare la sfida che richiede di ballare davanti alle torte.

Le torte di compleanno sono uno dei nuovi oggetti consumabili introdotti con l'aggiornamento 9.41 di Fortnite. Collocate strategicamente nei punti nevralgici della mappa, questi oggetti speciali consentono ai giocatori di recuperare un po' di salute e una buona quantità di punti scudo, in modo da recuperare le forze dopo gli scontri a fuoco. Di seguito vi mostriamo dove trovarle, così da completare la sfida che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Balla davanti a diverse torte di compleanno (0/10)

Per completare questa sfida dovrete ballare davanti a 10 diverse torte di compleanno. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, le torte in questione sono distribuite nei punti nevralgici dell'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Tutto quello che dovete fare per portare a termine la sfida, dunque, è recarvi di fronte a dieci torte di compleanno diverse, e danzare di fronte a ciascuna di esse. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le posizioni delle torte di compleanno, potete guardare il video riportato in cima.