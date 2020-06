Fortnite, Sfide Aquaman: come cavalcare le onde dietro uno Squalo Bottino

Con le sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 3 è arrivata anche la seconda sfida settimanale di Aquaman, che funge da skin segreta del Pass Battaglia in questa nuova stagione del titolo Epic Games.

La sfida in questione chiede ai giocatori di cavalcare le onde dietro uno Squalo Bottino e, per vostra fortuna, non si tratta di un'impresa impossibile. Tutto ciò che dovete fare è procurarvi una comune canna da pesca (potete rompere uno dei barili pieni di canne da pesca per trovarne diverse) e recarvi in uno dei tanti punti d'interesse circondati dall'acqua nel lato ovest della mappa come Sabbie Sudate, Pozzo Traballante o La Fortiglia. A questo punto dovete gettare l'amo in corrispondenza di uno Squalo Bottino (noterete la loro presenza dalla grossa pinna che fuoriesce dall'acqua) e attendere che abbocchi. Se tutto è andato secondo i calcoli, vi ritroverete a cavalcare uno squalo con la possibilità di controllarne i movimenti con lo stick analogico sinistro e di saltare/accelerare come se si trattasse di un qualsiasi veicolo.

Portando a termine la sfida riceverete questa volta un simpatico spray con protagonista Jason Momoa nei panni del supereroe DC Comics.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come completare la sfida di Aquaman della Settimana 1 di Fortnite.