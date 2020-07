Fortnite, Sfide Aquaman: come completare la prova di nuoto a Moli Molesti

Anche nella Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è arrivata una nuova sfida di Aquaman e questa volta bisogna completare una particolare prova di nuoto nell'ormai sommersa area chiamata Moli Molesti.

Lo scopo del giocatore è di atterrare poco a sud dell'area e di cercare un orologio di colore azzurro: interagendo con l'oggetto compariranno per magia una serie di oggetti luminosi che andranno raccolti tutti entro una manciata di secondi. Raccogliete quindi ogni singolo oggetto e la sfida sarà completata. Se non sapete come raggiungere Moli Molesti, date un'occhiata alla mappa che abbiamo creato per voi e sulla quale è stato indicato il punto esatto in cui trovare l'orologio che permette di avviare la sfida.

Portando a termine questa sfida riceverete come ricompensa la Conchiglia Suprema, ovvero il dorso decorativo della skin di Aquaman. Vi ricordiamo inoltre che con la sfida della prossima settimana sarà finalmente possibile sbloccare il supereroe DC Comics nella sua versione interpretata da Jason Momoa.

A proposito di sfide settimanali, avete già danzato davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate in Fortnite Capitolo 2?