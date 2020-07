Fortnite, Sfide Aquaman: come conquistare il tridente nella Cala Corallina

Siamo finalmente giunti all'ultima settimana delle sfide di Aquaman nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ed è finalmente possibile ottenere il suo strumento da raccolta e la sua skin.

La quinta ed ultima sfida chiede infatti di conquistare il Tridente di Aquaman a Cora Corallina, ovvero nell'area a nord-ovest della mappa, nei pressi dell'enorme Mulinello. Il vostro obiettivo è quindi quello di recarvi in questa area del mondo di gioco alla ricerca del tridente dell'eroe DC Comics, il quale può essere ritrovato in maniera casuale su uno dei tra scogli che emergono dalle acque che circondano Cora Corallina. Date un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi con la posizione delle tre rocce e non avrete alcun problema a scovare la posizione dell'oggetto e a fare vostri gli ultimi oggetti del set, così da poterli sfoggiare in battaglia.

Va precisato che per ottenere la skin di Aquaman è necessario completare ognuna delle cinque sfide proposte nella Stagione 3 e, in caso contrario, questa missione vi farà ottenere il solo piccone.

