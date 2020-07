Fortnite, Sfide Aquaman: come prendere tipi di pesce diversi in una partita

Con le sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è arrivata come al solito anche una nuova sfida settimanale dedicata ad Aquaman, skin extra del Pass Battaglia.

La sfida di questa settimana è davvero semplice da completare, dal momento che chiede ai giocatori di raccogliere in una sola partite due pesci di tipologia diversa. Per prima cosa dovete procurarvi una canna da pesca, dopodiché andate in giro alla ricerca di un punto nell'acqua in cui pescare (questi luoghi sono ben visibili grazie ai pesci che si muovono al loro interno). Iniziate a pescare fino a recuperare almeno un Flopper o uno Slurpesce e poi gettate l'amo in un punto qualsiasi del mare per pescare una comune sardina, così da raccogliere due tipi di pesce diversi e completare la sfida. Se i nemici vi danno fastidio e vi impediscono di completare la missione, vi suggeriamo di provarci in una Rissa a Squadre, magari atterrando in uno dei punti d'interesse ad ovest, solitamente ricchi di barili che contengono canne da pesca, così da portare a termine la sfida restando nei paraggi.

