Fortnite, Sfide Aquaman: come usare un Mulinello alla Fortiglia

Se nella scorsa stagione abbiamo potuto sbloccare la skin di Deadpool, il protagonista della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è l'Aquaman interpretato da Jason Momoa. Per sbloccare il suo costume dovremo completare tutte le sfide settimanali e in questa guida vi spiegheremo come completare la prima, già disponibile.

L'obiettivo della prima sfida di Aquaman consiste nell'utilizzare un Mulinello nell'area chiamata la Fortiglia, situata a sud di Siepi d'Agrifoglio. Completare questa missione è davvero semplice, dal momento che tutto ciò che dovete fare è atterrare in questo Punto d'Interesse e tuffarvi in acqua fino a raggiungere il piccolo vortice a sud dell'enorme struttura galleggiante. Entrate nel punto specifico e schizzerete in aria come quando si utilizza un trampolino da lancio, completando la prima sfida di Aquaman.

Se state avendo problemi nel trovare il luogo in cui completare la missione, sappiate che nell'immagine qui sotto potete trovare la mappa con sopra indicata la posizione del Mulinello alla Fortiglia.

