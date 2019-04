Fortnite Sfide Bottino dei Bucanieri: Posizionati nella top 10 a squadre con un amico

A partire da oggi è disponibile la terza sfida dell'evento Bottino dei Bucanieri di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 8). La sfida in questione richiede di posizionarsi nella top 10 a squadre in compagnia di un amico. Vediamo come completarla.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, completando questa sfida otterrete in ricompensa uno stendardo con cui personalizzare il vostro profilo.

Posizionati nella top 10 a squadre con un amico (0/3)

Per portare a termine la sfida in questione dovrete posizionarvi per tre volte nella top 10 a squadre in compagnia di un amico. Tutto quello che dovete fare, dunque, è avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale in modalità coppie o a squadre, invitando almeno un contatto della vostra lista amici a unirsi alla partita.

Dato che il vostro obiettivo è quello di finire nella top 10, e quindi di sopravvivere il più a lungo possibile, vi consigliamo di atterrare in una zona della mappa poco affollata come Rampe Ghiacciate. Nella prima fase del match andate a caccia di bottini, così da armarvi di tutto punto per affrontare al meglio gli scontri con gli avversari. Puntate sul gioco di squadra, e optate per approcci ragionati che non vi espongano inutilmente al pericolo. Giocando con attenzione, non sarà difficile finire nella top 10 a squadre e completare l'obiettivo richiesto da questa challenge.

A proposito dell'evento Bottino dei Bucanieri, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Cerca il tesoro sepolto.