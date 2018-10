Fortnite, Sfide della Settimana 3: come completare le Prove a tempo

Tra le Sfide della Settimana 3 (Stagione 6) di Fortnite Battaglia Reale incluse nel Pass Battaglia ci sono tre Prove a tempo da completare. In questa mini-guida vi illustreremo le cinque location della mappa in cui è possibile cimentarsi in queste prove.

A fondo pagina potete consultare la mappa di Fortnite Battaglia Reale con le location delle nuove Prove a tempo, contrassegnate dai cerchi rossi: potete trovarne una presso il Tempio Tomato, a ovest di Profondo Stantio, a sud dei Pinnacoli Pendenti, a nord-est delle Spiagge Snob e a sud dei Condotti Confusi.

Per completare la sfida dovrete portare a termine tre di queste Prove a tempo. Come potete vedere nel filmato proposto in cima, per completare prove a tempo dovrete raccogliere tutti i cronometri luminosi nei dintorni entro il tempo prestabilito, costruendo una serie di rampe che vi permettano di raggiungere anche quelli posizionati in altezza.

Per portare a termine questa sfida vi consigliamo di giocare nella modalità 50v50, facendo scorta di legno per costruire tutte le rampe di cui avrete bisogno. Ricordate infine di concludere la partita, altrimenti le Prove a tempo completate non verranno conteggiate.

Se siete interessati a completare le altre sfide, sulle nostre pagine potete consultare le guide sule due Sfide a Fasi e su come completare Colpisci un giocatore con un Pomodoro da una distanza di 15 metri o più.