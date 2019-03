Fortnite: Sfide della Settimana 3 della Stagione 8 anticipate da un Leak?

Fortnite, vero e proprio fenomeno videoludico nato dagli Studi di Epic Games, è un Titolo in constante evoluzione, che ama sorprendere i videogiocatori con frequenti sorprese e cambiamenti.

Non sorprende quindi in maniera eccessiva il fatto che il Titolo sia oggetto di interesse da parte di numerosi Dataminer, costantemente alla ricerca di nuove informazioni legate alle future evoluzioni del Battle Royale. Tra le presunte scoperte più recenti troviamo un elenco relativo alle Sfide della Settimana 3 della Stagione 8 di Fortnite. Di seguito, i dettagli relativi. Tra le Sfide Gratis troveremmo:

Fase 1/2: infliggi (?) danni a un giocatore avversario utilizzando mentre utilizzi una zipline. Fase 2/2: infliggi (?) danni a un giocatore avversario che sta utilizzando una zipline.

Realizza un'eliminazione utilizzando SMG, Pistola e Fucile di Precisione.

Cerca (?) forzieri presso Scalini Scatenati o Lande Letali.

Tra le Sfide legate al Pass Battaglia troviamo invece:

Utilizza The Baller in (?) differenti match.

Utilizza (?) oggetti Trap Slot in un unico match.

Fase 1/5: visita Lande Letali e Borgo Bislaccco in un unico match. Fase 2/5: visita Montagnole Maledette e Pinnacoli Pendenti in un unico match. Fase 3/5: visita Rampe Ghiacciate e Sponde del Saccheggio in un unico match. Fase 4/5: visita Approdo Venturato e Corso Commercio in un unico Match. Fase 5/5: visita Spiagge Snob e Tomato Temple in un unico match.

Cerca dove si trova la lente d'ingrandimento nelle pagine di caricamento della Mappa del Tesoro.

Come al solito, sottolineiamo che, in quanto Leak tali informazioni non sono ufficiali. Per maggiori informazioni sulle Sfide della Settimana 3 della Stagione 8 di Fortnite dovremo attendere comunicazioni da parte di Epic Games.