Fortnite Sfide Fai Centro in Centro: Danza o usa emote sul campo da pallacanestro

I giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi al completamento di una nuova sfida dell'evento Fai Centro in Centro dedicato al basket. Nella fattispecie stiamo parlando dell sfida che richiede di danzare o usare un'emote sul campo da pallacanestro: vediamo come portarla a termine.

Dopo avervi spiegato come trovare 2 scorciatoie nascoste, in questa mini-guida all'evento Fai Centro in Centro di Fortnite vi spieghiamo come completare facilmente la sfida "Danza o usa un'emote sul campo da pallacanestro".

Danza o usa un'emote sul campo da pallacanestro (0/1)

Come potete vedere nel filmato proposto in cima, la sfida in questione è molto semplice. Per completarla, infatti, vi basterà danzare o usare una qualsiasi emoticon in vostro possesso una volta entrati nel campo da pallacanestro. Dove si trova quest'ultimo?

Il campo di pallacanestro si trova alla fine della prima discesa, sulla sinistra. Tutto quello che dovete fare per portare a termine la sfida, dunque, è avviare una partita nella modalità Fai Centro in Centro, percorrere la prima discesa, entrare nel campo da pallacanestro e prodigarvi in una danza con il vostro personaggio, o in alternativa usare un'emote.

Parlando delle altre sfide legato all'evento Fai Centro in Centro, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come attraversare 6 cerchi di fuoco.