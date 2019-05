Fortnite Sfide Fai Centro in Centro: Trova Jonesy nelle fogne

Dopo avervi mostrato dove trovare Jonesy dietro un canestro, in questa mini-guida alle sfide dell'evento Fai Centro in Centro di Fortnite vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di trovare Jonesy nelle fogne.

I giocatori di Fortnite possono accedere alla MAT Fai Centro in Centro per completare sfide gratuite e sbloccare il dorso decorativo Backboard, insieme alle sue nove varianti stilistiche. Se siete in possesso del set Hang Time, inoltre, avrete accesso a delle sfide extra con cui sbloccare ricompense aggiuntive come stili per i costumi Grind e Clutch, insieme a quattro spray unici. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di trovare Jonesy nelle fogne.

Trova Jonesy nelle fogne (0/1) (spray G.O.A.T.)

Per completare questa sfida dovrete trovare la sagoma di Jonesy all'interno delle fogne. Dove si trova esattamente?

Tutto quello che dovete fare è avviare una partita di Fai Centro in Centro, avviare il percorso, arrivare al terzo rettilineo e scendere all'interno delle fogne attraverso il tombino aperto sulla strada. Una volta entrati nelle fogne, vi basta seguire il percorso mostrato nel video in cima alla notizia, fino a quando non vi imbatterete nella sagoma di Jonesy. Una volta fatto, dopo aver completato la sfida riceverete in ricompensa lo spray non comune G.O.A.T.

