Fortnite Sfide a fasi Settimana 4: Atterra a Pinnacoli Pendenti

Dopo avervi spiegato come completare la sfida a fasi Sopravvivi a 60 avversari in una partita della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8, in questa mini-guida vi mostreremo come completare l'altra sfida a fasi di questa settimana che richiede di atterrare a Pinnacoli Pendenti.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1: Atterra a Pinnacoli Pendenti

Usa un Palleggio in partite diverse (0/5)

Ottieni un'eliminazione con un'arma con mirino e un'arma con silenziatore

Pass Battaglia

Lanciati attraverso le strutture con un Cannone pirata (0/25)

Cerca il tesoro sepolto (0/2)

Elimina gli avversari a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3)

Fase 1: Sopravvivi a 60 avversari in una partita singola (0/60)

Questa sfida a fasi richiede di atterrare in un determinato luogo indicato della mappa nell'arco di cinque partite:

Fase 1 : Atterra a Pinnacoli Pendenti

: Atterra a Pinnacoli Pendenti Fase 2 : Atterra a Crocevia del Ciarpame

: Atterra a Crocevia del Ciarpame Fase 3 : Atterra a Corso Commercio

: Atterra a Corso Commercio Fase 4 : Atterra a Borgo Allegro

: Atterra a Borgo Allegro Fase 5: Atterra a Parco Pacifico

Per portare a termine la sfida nel modo più veloce possibile, dunque, vi consigliamo di iniziare ogni partita di Fortnite Battaglia Reale atterrando sulla relativa location indicata nella sfida, seguendo l'ordine imposto dalle cinque fasi. A fondo pagina abbiamo riportato la mappa, in modo che possiate consultarla per individuare più facilmente i vari luoghi indicati.