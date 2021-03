Fortnite, sfide della Guglia: come raccogliere manufatti per Tarana

Con il debutto dell'update 16.10 di Fortnite Capitolo 2, la Stagione 6 non ha accolto solo i dinosauri e alcune piccole modifiche al gameplay che semplificano il crafting, ma anche una serie di sfide della Guglia. La prima ondata di missioni riguarda Tarana e la più complessa di queste consiste nel raccogliere dei manufatti.

Prima che possiate sbloccare la missione "come raccogliere manufatti per Tarana" dovete innanzitutto portare a termine cinque diversi incarichi non comuni o più rari (quindi verdi, blu, viola o arancioni per intenderci). A questo punto dovete atterrare a Sobborghi Scalcinati, il luogo in cui è di pattuglia proprio il personaggio Tarana: avvicinatevi a lei e selezionate l'opzione di dialogo Guglia per accettare l'incarico che coinvolge i manufatti.

Fatto ciò, il vostro obiettivo sarà quello di andare in giro per Sobborghi Scalcinati, il punto d'interesse ad ovest della Guglia, alla ricerca di tre diversi manufatti. Questi oggetti non sono altro che foto di Jonesy realizzati con un copri-water e altri materiali di fortuna: la vostra missione è trovarli tutti e tre ed interagirci per raccoglierli.

Ecco di seguito la posizione dei tre manufatti di Tarana a Sobborghi Scalcinati:

Nell'edificio della stazione di rifornimento nell'angolo a nord-est, l'oggetto è posizionato sul pavimento proprio dietro ad un albero

All'esterno della grossa torre a sud-est, l'artefatto si trova sotto le scale di legno

Al piano terra del grosso edificio al centro del punto d'interesse: l'artefatto si nasconde dietro al bancone

Una volta raccolti tutti i manufatti occorre fare rapporto a Tarana, che continua ad aggirarsi per il punto d'interesse a meno che qualche altro giocatore non abbia deciso di farla fuori. Selezionate l'opzione di dialogo per comunicarle di aver raccolto tutti gli oggetti e la missione sarà considerata conclusa.

In calce alla guida potete trovare come al solito una mappa con sopra indicata la posizione dei manufatti e in apertura è presente anche un video che mostra come trovarli. Insomma, se state avendo problemi con questa sfida avete a vostra disposizione ogni tipo d'aiuto.

