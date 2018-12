Fortnite Sfide di Natale: avvia un server modalità creativa o partecipa a uno esistente

Le nuove Sfide di Natale sono finalmente partite per tutti i giocatori di Fortnite. Nella giornata di oggi è possibile completare la prima: per riuscire nell'intento basterà avviare un server modalità creativa o partecipare a uno esistente.

Il titolo della prima sfida di Natale è abbastanza esplicativo: "avvia un server modalità creativa o partecipa a uno esistente". Per completarla non vi resta che avviare Fortnite e selezionare la modalità creativa dalla schermata iniziale del gioco.

Una volta che vi trovate nel menu della modalità creativa, non dovrete far altro che avviare un server per contro vostro o partecipare a uno esistente tramite il matchmaking. Sia in un caso che nell'altro, attendete di essere accoppiati con gli altri giocatori e che la partita venga avviata, così da portare a termine la sfida.

Quella di oggi è solo la prima di 14 sfide che verranno proposte a cadenza giornaliera durante il periodo natalizio. Completando le challenge potremo ottenere nuove ricompense tra cui l'emote Take the Elf, lo zaino Combat Wreath, il deltaplano Equalizer Glider, il piccone Frozen Axe, il cucciolo Merry Munchkin e la copertura Disco.

Segnaliamo che la seconda sfida di Natale sarà disponibile a partire dalle 15:00 di domani 20 dicembre. Come sempre, sulle pagine di Everyeye vi spiegheremo come portarle a termine di volta in volta, così da non lasciarvi sfuggire nessuna ricompensa.