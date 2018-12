Fortnite Sfide di Natale: come attraversare Cerchi d'oro su X4-Stormwing

È ora disponibile la quinta sfida natalizia dei 14 Giorni di Fortnite. In questa mini-guida vi mostreremo come portarla a termine, spiegandovi come procurarvi un aereo X4-Stormwing e come attraversare 5 cerchi d'oro.

La sfida in questione richiede di attraversare cinque cerchi d'oro a bordo di un X4-Stormwing. Per prima cosa dovrete procurarvi un aereo X4-Stormwing in una delle seguenti location:

A Rampe Ghiacciate nell'hangar situato a nord-est, e un altro in cima a una piccola montagna a sud-est dell'area

nell'hangar situato a nord-est, e un altro in cima a una piccola montagna a sud-est dell'area A nord-est di Parco Pacifico ne trovate uno in cima alla montagna, e un altro a metà strada tra Parco Pacifico e il villaggio dei vichinghi

ne trovate uno in cima alla montagna, e un altro a metà strada tra Parco Pacifico e il villaggio dei vichinghi A ovest di Rifugio Ritirato , sulla piccola montagna con l'edificio rosso, e un altro a sud-est nell'hangar nascosto sotto la casa abbandonata

, sulla piccola montagna con l'edificio rosso, e un altro a sud-est nell'hangar nascosto sotto la casa abbandonata A ovest di Palmeto Paradisiaco , nei pressi dell'edificio rosso

, nei pressi dell'edificio rosso A nord di Borgallegro , in cima alla montagna

, in cima alla montagna A ovest di Sprofondo Stantio , vicino all'edificio rosso situato in cima

, vicino all'edificio rosso situato in cima A nord-ovest di Tempio Tomato, oltre il fiume

Una volta che siete saliti a bordo dell'aereo non vi resta che attraversare cinque cerchi d'oro. Dove si trovano? Nella mappa riportata a fondo pagina ne abbiamo evidenziato tutte le posizioni: potete trovarli a Rifugio Ritirato, a nord-ovest di Corso Commercio, a sud-ovest di Profondo Stantio, a sud-est di Pinnacoli Pendenti, a sud-est di Condotti Confusi e a nord-est di Borgoallegro. Per individuarli più facilmente potete guardare il video riportato in cima.

Vi state divertendo con le side natalizie di Fortnite? Ieri vi abbiamo spiegato come completare quella che richiede di colpire un avversario con la Palla di Neve.