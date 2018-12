Fortnite Sfide di Natale: come distruggere le decorazioni con fiocchi di neve

Nell'ambito dell'evento 14 Giorni di Fortnite, organizzato da Epic Games in occasione delle festività natalizie, i videogiocatori hanno la possibilità di mettersi alla prova con numerose e particolari Sfide.

In questa Mini-Guida, vi parliamo della Docicesima Sfida Natalizia, che vi richiede di distruggere le decorazioni natalizie a forma di fiocchi di neve presenti nella mappa di gioco. Nello specifico, per risultare vincitori in questa nuova challenge, dovrete distruggerne dodici. Se avete difficoltà nell'identificare la loro collocazione, ecco di seguito alcune semplici istruzioni.



Alcune delle decorazioni sono collocate in posizioni facilmente visibili, mentre altre potrebbero risultare più mimetizzate nell'ambiente.

Potrete trovare due fiocchi di neve appesi ai lampioni nei pressi di Pinnacoli Pendenti (Tiltes Towers), altri nelle vetrine della Gas Station o del Negozio di Taco nei pressi di Tomato Temple. Altre decorazioni sono inoltre presenti nell'area di Borgo Bislacco (Salty Springs), Approdo Venturato (Lucky Landing) o Fatal Fields. Ulteriori sono disponibili presso il Negozio di PC di Paradise Palms o in altre aree di Happy Hamlet.

Per visualizzare in maniera più chiara le bizzarre location in cui Epic Games ha deciso di collocare le decorazioni a forma di fiocco di neve, potete visionare il video che trovate, come di consueto, in apertura a questa news.

Cosa ne pensate, siete già riusciti a completare questa nuova Sfida di Fortnite? Ne approfittiamo per ricordarvi che, sulle pagine di Everyeye potete trovare i nostri suggerimenti su come portare a termine con successo la Sfida che richiede di realizzare acrobazie su un veicolo. Potete inoltre consultare la nostra Mini-Guida su come ringraziare l'autista del Bus e completare così l'undicesima Sfida Natalizia legata all'evento 14 Giorni di Fortnite.