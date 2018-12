Fortnite Sfide di Natale: Guida acrobazie su un veicolo nei luoghi indicati

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi alla decima sfida natalizia resa ora disponibile da Epic Games. Per completarla dovremo eseguire acrobazie sui veicoli in diversi luoghi indicati: in questa mini-guida vi spieghiamo come fare.

Per portare a termine questa sfida dovrete eseguire delle acrobazie a bordo dei veicoli in 10 diversi luoghi indicati. Ricordiamo che per "luoghi indicati" si intendono tutte quelle location sulla mappa che hanno un nome, come per esempio Parco Pacifico, Tempio Tomato, Picco Polare e Passatempi Pomposi.

Tutto quello che dovete fare è procurarvi un mezzo come il Quad Annientatore, l'ATK o il Carrello della Spesa, dirigervi verso i vari luoghi indicati della mappa ed eseguire un'acrobazia a bordo del veicolo. Le acrobazie si eseguono saltando da una posizione sopraelevata, quindi vi basterà raggiungere una posizione alta o un dislivello sul terreno in velocità.

Il metodo più rapido per completare la sfida è quello di procurarsi il Quad Annientatore e sfruttare il turbo per effettuare i trick in aria. Se avete bisogno di qualche consiglio sulle location in cui conviene effettuare le acrobazie, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.

