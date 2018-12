Fortnite Sfide di Natale: guida alla sfida Infliggi Danni con Armi Diverse

La nuova attività collegata all'evento a tema invernale 14 Giorni di Fortnite è disponibile e richiede agli utenti dell'isola di Battaglia Reale di infliggere danni con armi diverse per ottenere bonus e ricompense ingame con cui personalizzare il proprio personaggio. Cosa bisogna fare per riuscire nell'"impresa"?

Come suggerisce il nome stesso della nuova sfida introdotta con il reset giornaliero delle attività di Fortnite del 26 dicembre, per compiere un nuovo passo verso il conseguimento dell'obiettivo finale di 14 Giorni di Fortnite bisogna infliggere almeno un punto di danno agli avversari con otto armi diverse.

Il contatore dei danni non si ripristinerà ad ogni abbattimento e successivo rischieramento del proprio alter-ego: l'unica discriminante sarà rappresentata dalle armi utilizzate, di conseguenza bisognerà tenere a mente la tipologia di arma impiegata e ricordarsi di passare alla successiva una volta raggiunto l'obiettivo intermedio della sfida.

Per superare velocemente questa attività ed evitare di girovagare per l'isola di Battaglia Reale alla ricerca delle armi non ancora impiegate, consigliamo agli appassionati del blockbuster di Epic Games di partecipare alle MAT giornaliere dell'evento di fine anno di Fortnite e sfruttare a proprio vantaggio il rischieramento veloce, la popolosità della zona interessata dalla modalità a tempo (e quindi la possibilità di strappare al nemico di turno l'arma equipaggiata) e l'accresciuto numero di aree in cui è possibile ottenere armi di rarità crescente.

