Fortnite Sfide di Natale Guida: usa Bombe ballerine o Regali

La settima sfida natalizia di Fortnite Battaglia Reale è ora disponibile per tutti i giocatori. Questa volta dovremo utilizzare le Bombe ballerine o i Regali durante la partita: di seguito vi spieghiamo come fare.

Per completare questa sfida dovremo utilizzare le Bombe ballerine o i Regali durante le partite di Fortnite Battaglia Reale, per un totale di sette volte. La Bomba ballerina si lancia come una normale granata, con la differenza che qualsiasi giocatore all'interno del raggio esplosivo si troverà costretto a ballare per 5 secondi (o fino a quando non subisce danni). Questo oggetto consumabile raro può essere trovato nei forzieri e nelle consegne di rifornimenti.

I Regali si presentano come una nuova tipologia di oggetti introdotti in occasione dei 14 Giorni di Fortnite. Esattamente come le Bombe ballerine potrete trovarli nei forzieri o nelle consegne di rifornimenti, così da aggiungergli al vostro inventario. Come si usano i Regali e a cosa servono? Una volta che ne avrete raccolto uno, per utilizzarlo vi basterà selezionarlo e scegliere un punto della mappa in cui materializzare un enorme oggetto a forma di dono natalizio, proprio come fareste con una qualsiasi altra costruzione. La particolarità di questa struttura è che distruggendola potrete trovare al suo interno altri oggetti e risorse preziose.

A proposito delle sfide natalizie di Fortnite, vi abbiamo già spiegato come trovare i nidi d'uova vicino all'acqua e come attraversare i cerchi d'oro su X4-Stormwing.