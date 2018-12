Fortnite Sfide di Natale: Posiziona dispositivi nella modalità Creativa

L'evento 14 Giorni di Fortnite sta per volgere al termine e la penultima attività richiestaci da Epic Games per ottenere l'ambito premio finale, logicamente, non è dei più difficili e richiede uno sforzo minimo per essere portato a compimento dagli utenti del battle royale più famoso (ma non il più giocato) del mondo.

Il tredicesimo obiettivo delle attività legate all'evento 14 Giorni di Fortnite richiede infatti il posizionamento di 13 dispositivi su un'isola della modalità Creativa. Nulla di più, nulla di meno.

A chi abituato a fiondarsi direttamente sui server di Battaglia Reale e non si è mai premurato di controllare le attività di Fortnite Creativo e dell'esperienza PvE di Salva il Mondo, ricordiamo che per effettuare l'accesso all'isola Creativa basta semplicemente lezionare la relativa modalità tra le tre proposte dalla schermata iniziale.

Una volta superata questa difficilissima Sfida Natalizia, il vostro alter-ego potrà ricevere in cambio una Copertura Disco: la scintillante texture potrà essere applicata su ogni oggetto, costume, dorso decorativo e veicolo recuperato sull'ìsola di Fortnite Battaglia Reale. La quattordicesima e ultima sfida dell'evento di fine anno del kolossal sparatutto di Epic arriverà domani, in concomitanza con il reset delle attività giornaliere di Fortnite previsto qui da noi per le ore 15:00.

Qualora ve le foste perse, eccovi le nostre mini-guide per distruggere le decorazioni con fiocchi di neve, ringraziare l'autista del Bus, realizzare acrobazie su un veicolo e ballare davanti agli alberi delle feste.