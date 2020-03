Fortnite Sfide Nitroglicerina: raccogli diverse Armi dei Boss

Dopo avervi mostrato dove visitare Prati Permalosi, Corsa Erba e Rapide Rischiose, in questa mini-guida alle Prove di Nitroglicerina della Settimana 4 di Fortnite vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di raccogliere diverse armi dei boss.

Tra le novità della Stagione 2 di Fortnite troviamo i boss, dei potenti nemici controllati dall'IA che è possibile affrontare sull'isola di Battaglia Reale. Sconfiggendoli è possibile raccogliere le armi mitiche. La sfida in questione richiede proprio di raccogliere tre di queste armi: vediamo come portarla a termine.

Come e dove raccogliere le Armi dei Boss in Fortnite

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come ottenere le armi mitiche di Fortnite. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, l'isola di Fortnite Stagione 2 ospita 5 boss, ognuno dei quali si trova nelle seguenti location:

Grotta (cerchio rosso a sud-ovest): dove trovate il boss Brutus

(cerchio rosso a sud-ovest): dove trovate il boss Agenzia (cerchio rosso al centro): dove trovate il boss Mida

(cerchio rosso al centro): dove trovate il boss Pozzo (cerchio rosso a sud-est): dove trovate il boss Nitroglicerina

(cerchio rosso a sud-est): dove trovate il boss Squalo (cerchio rosso a nord-ovest): dove trovate il boss Skye

(cerchio rosso a nord-ovest): dove trovate il boss Yacht (cerchio rosso a nord-est): dove trovate il boss Miascolo

Sconfiggendo uno di questi boss, dunque, potrete raccogliere la relativa arma mitica. Per completare la sfida non vi resta che eliminare tre boss diversi a vostra scelta e raccogliere la relativa arma.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo proposto in apertura.