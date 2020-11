Fortnite, Sfide Passione: guida alla posizione delle Fenditure

Una delle Sfide Passione PE della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 mette alla prova i giocatori chiedendogli di entrare in dieci diverse Fenditure nel corso di una sola partita. Scopriamo insieme quali sono i punti della mappa che ospitano una o più fratture utili per il completamento della sfida.

In giro per la mappa è possibile trovare nove diversi luoghi all'interno dei quali si trovano svariate fenditure, così che possiate fare diversi progressi raggiungendo un solo luogo dell'isola. Ecco di seguito tutti i luoghi nei quali è possibile trovare almeno un rift:

Nord-ovest del Dominio di Doom

Est del Dominio di Doom

Est di Siepi d'Agrifoglio

Ad ovest di Brughiere Brumose

A nord-est di Gattogrill

Sud-ovest delle Stark Industries

Sud-ovest di Foschi Fumaioli

Nord-ovest di Foschi Fumaioli

Sud di Scogliere Scoscese

Il modo migliore per portare a termine la sfida delle dieci fenditure in un'unica partita è quella di dividersi e dare al giocatore più abile della squadra il compito di esplorare le aree nei dintorni del Dominio di Doom e delle Stark Industries, che sono le più dense di portali. Un ottimo modo per velocizzare ulteriormente il completamento della missione è quello di individuare tutte le fenditure nell'area prima di entrare in una di esse, così da atterrare col deltaplano su una seconda fenditura e (con un po' di fortuna) poi nella terza. L'ultimo rift della sequenza può anche essere utilizzato per spostarsi più velocemente verso un'altra delle zone con le fenditure. Qui sotto potete trovare anche una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale sono state contrassegnate tutte le aree dell'isola all'interno delle quali si possono trovare dei portali azzurri.

