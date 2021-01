Fortnite, sfide di Predator: come trascorrere 30s entro 10m da un giocatore

Tra le numerose sfide di Predator disponibili da oggi per tutti i possessori del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 ne troviamo anche una molto particolare e utile per sbloccare l'esclusivo strumento da raccolta della creatura aliena.

L'incarico della giungla in questione non chiede altro che "trascorrere 30 secondi entro 10 metri da un giocatore nei panni di Predator". Lo sappiamo, dalla descrizione può sembrare una sfida incredibilmente difficile ma vi assicuriamo che non è affatto così. A differenza di quanto si possa intuire leggendo quanto scritto sopra, potrebbe sembrare che l'obiettivo sia da completare in un'unica partita ma quello dei trenta secondi non è altro che un timer che va crescendo trascorrendo del tempo nei pressi di un nemico. Questo significa che per portare a termine questa missione potreste anche avvicinarvi per un solo secondo a trenta nemici diversi in altrettante partite. Se volete velocizzare il completamento della sfida potete sempre pedinare qualche avversario (magari uno dei bot che popolano le lobby, i quali hanno una mira degna di uno Stormtrooper) e saltellargli intorno per una manciata di secondi, magari costruendo qualche struttura che possa impedirgli di colpirvi. Anche la modalità Rissa a Squadre potrebbe fare al caso vostro, dal momento che in giro per la mappa non è raro trovare qualche giocatore inattivo al quale potreste avvicinarvi e lasciare che il timer raggiunga i trenta secondi. Insomma, ci sono diversi modi per completare la sfida e sta a voi decidere quale sia il più adatto alle vostre esigenze.

Ovviamente prima di iniziare a rincorrere i nemici dovete prima indossare il costume di Predator, requisito essenziale per il completamento della sfida. Se non l'avete ancora fatto, dare uno sguardo alla guida su come sconfiggere Predator in Fortnite, così da sbloccarne il costume gratis.