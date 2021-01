Fortnite, sfide di Predator: come trovare la capsula misteriosa

I possessori dell'attuale Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 hanno oggi appreso che Predator sarà la skin segreta della Stagione 5 e per ottenere tutti gli oggetti appartenenti al suo ser dovranno completare ogni singolo incarico "Cacciatore della Giungla". Il primo di questi obiettivi consiste nel trovare la capsula misteriosa.

In giro per l'isola del battle royale targato Epic Games è infatti atterrata la navicella del Predator e l'obiettivo di questa prima sfida è semplicemente quello di scovare la posizione del velivolo. Fortunatamente il luogo in cui si nasconde la navicella della mostruosa creatura aliena è incredibilmente semplice da trovare, dal momento che è situata a Fortezza Furtiva, tra gli alberi a nord-ovest dell'area circondata da mura di metallo. Per poter completare l'incarico epico non dovete far altro che avvicinarvi alla navicella di metallo e non vi è alcun bisogno di interagire con essa. Ovviamente l'area nel corso delle prossime ore sarà particolarmente affollata a causa dell'elevato numero di giocatori intento a completare la sfida e potrebbe essere complicato avvicinarsi all'oggetto. Nel caso in cui doveste incontrare qualche problema nel completamento della sfida, vi consigliamo come al solito di avviare una partita in modalità Rissa a squadre e atterrare a Fortezza Furtiva per completare la missione, così che nessun avversario possa infastidirvi. Portando a termine la missione riceverete come ricompensa un'icona stendardo Predator, che potrete utilizzare per la personalizzazione del profilo e delle skin che cambiano colore e aspetto in base allo stendardo del giocatore.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione della capsula misteriosa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere gratis la skin di TheGrefg in Fortnite.