Fortnite, Sfide Presagio: come distruggere i televisori inquietanti

Anche oggi Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 si è aggiornato a sorpresa con una nuova missione speciale, ovvero uno degli Incarichi Presagio. Questa volta l'obiettivo dei giocatori è quello di distruggere alcune strane televisioni che sono apparse in giro per l'isola del battle royale.

La sfida non consiste nella distruzione dei cinque televisori inquietanti con il piccone, dal momento che lo scopo della missione è quello di scovare gli oggetti ed interagirci con l'apposito tasto. In cinque diversi punti della mappa è infatti possibile trovare dei piccoli accampamenti nei quali è presente anche uno strano televisore a tubo catodico che trasmette un'immagine in bianco e nero raffigurante lo stesso simbolo apparso sulla mappa come cerchio nel grano e, quindi, legato alla recente comparsa degli alieni in Fortnite.

Ecco di seguito l'elenco completo dei luoghi della mappa di Fortnite Capitolo 2 all'interno dei quali è possibile trovare un televisore inquietante:

Sulla piccolissima isola situata a nord-est rispetto a Scogliere Scoscese

Sull'estremità della mappa ad ovest di Sabbie Sudate

Sulle colline ad ovest rispetto a Lago Languido, oltre il fiume

Nell'area verdeggiante a sud-ovest di Moli Molesti e a nord-est del Lago delle Canoe

Sulle montagne poco più a nord di Campo Merluzzo, ovvero l'isolotto a sud-est di Brughiere Brumose

Vi ricordiamo che la missione, affidata ai giocatori da un personaggio misterioso (secondo molti si tratta di Monica Rambeau, uno dei personaggi visti in Wandavision su Disney+), permette di ottenere ben 24.000 Punti Esperienza, i quali potrebbero tornarvi utili nelle fasi finali della stagione per sbloccare le ultime ricompense del Pass Battaglia.

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa con sopra indicata la posizione di ogni singolo televisore inquietante, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.