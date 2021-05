Fortnite, Sfide Presagio: come indagare sull'elicottero nero precipitato

Come avrete già notato avviando Fortnite Capitolo 2 nelle ultime ore, la scheda relativa agli incarichi si è aggiornata con il set di Sfide Presagio, ovvero delle particolari missioni che ci accompagneranno fino al debutto della Stagione 7. Scopriamo insieme come completare quella relativa ad un misterioso elicottero.

L'obiettivo della sfida in questione consiste nell'indagare sull'elicottero nero precipitato, ovvero un velivolo che è apparso proprio con l'update 16.50 di Fortnite e con il quale i giocatori possono interagire. Per trovare i resti di questo mezzo non dovete fare altro che recarvi nell'area dell'isola del battle royale di Epic Games compresa tra Lago Languido, Foresta Frignante, Pantano Palpitante e Brughiere Brumose. Una volta individuato l'elicottero di colore nero, avvicinatevi e interagite con lui alla comparsa dell'opzione "Sintonizza", così da far apparire a schermo un'interfaccia simile a quella che si può vedere anche parlando con i Personaggi. Attraverso questo semplice menu, che presenta le icone "+" e "-", dovete sintonizzare la radio situata all'interno dell'elicottero per comprendere il messaggio che sta trasmettendo. Per poter completare questo passaggio dovete cliccare sul simbolo "+" fino a quando il messaggio non subisce più alcuna modifica alle successive pressioni del tasto: a questo punto selezionate una sola volta "-" e la radio sarà sintonizzata.

Proprio come la sfida che chiede ai giocatori di riparare i telescopi danneggiati in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, anche questa missione Presagio ricompensa gli utenti del battle royale con 24.000 Punti Esperienza, i quali vi torneranno utili per scalare i livelli del Pass Battaglia e magari sbloccare uno dei tanti stili runici per Tarana, Raz e l'Assassino della Guglia in Fortnite Stagione 6.

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale trovate la posizione esatta dell'elicottero nero precipitato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche la guida su come ottenere il bundle Ombre di strada e sbloccare la skin Rubino Ombra gratis in Fortnite. Sapevate inoltre che nel corso della settimana sarà data ai giocatori del battle royale l'opportunità di sbloccare gratis in Fortnite la skin di Deathstroke Zero e le sue Katane come dorso decorativo grazie alla Coppa Deathstroke?