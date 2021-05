Fortnite, Sfide Presagio: come riparare i telescopi danneggiati

Con l'aggiornamento alla versione 16.50 di Fortnite Capitolo 2 sono arrivati anche le sfide facenti parte della Serie d'Incarichi Presagio, ovvero un set di missioni che ci accompagnerà fino al debutto della Stagione 7. La prima di questa sfida chiede ai giocatori di riparare degli oggetti in giro per l'isola.

Nello specifico, l'obiettivo dei giocatori del battle royale targato Epic Games è quello di "riparare i telescopi danneggiati", i quali sono cinque e sono posizionati in diversi luoghi della mappa. Per portare a termine la missione non dovete fare altro che individuare l'area in cui sono collocati i cinque oggetti, avvicinarvi e premere il tasto adibito all'interazione per ripararli (a patto di avere del metallo, materiale necessario per rimettere in sesto lo strumento).

Ecco si seguito l'elenco completo dei luoghi nei quali è possibile trovare uno dei telescopi danneggiati:

Sull'isola del faro a nord-ovest di Fortezza Furtiva: il telescopio si trova nell'angolo a sud-ovest

Ad est di Scogliere Scoscese: il telescopio è sulla parte più alta della pista

Ad ovest di Sabbie Sudate e a nord-ovest di Siepi d'Agrifoglio: il telescopio è sul dirupo

A sud-est di Corso Commercio: il telescopio è sulla cima di una montagna innevata

Ad ovest di Brughiere Brumose: in questo caso il telescopio è sulle colline

Nel caso in cui doveste avere difficoltà nel trovare gli oggetti in questione, potete dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale sono contrassegnati i luoghi da raggiungere per riparare i telescopi. Una volta riparati tutti e cinque i telescopi, potrete ottenere immediatamente come ricompensa 24.000 Punti Esperienza, perfetti per recuperare qualche livello extra del Pass Stagionale in vista dell'imminente conclusione della Stagione 6.

