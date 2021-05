Fortnite, Sfide Presagio: come usare la radio locale

Anche oggi Epic Games ha silenziosamente aggiornato l'elenco delle sfide presenti in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 con il terzo degli Incarichi Presagio, i quali ci stanno fornendo nuovi indizi sulle novità della Stagione 7.

La terza di queste missioni è legata ad una serie di radio e l'obiettivo consiste nell'usare cinque diverse radio locali sparse in giro per l'isola del battle royale. Il compito dei giocatori è quello di raggiungere ognuno di questi oggetti ed interagirci. Fortunatamente non occorre completare la sfida in un'unica partita e potete anche dedicarvi ad una sola radio in ogni partita, così da portare a termine la missione con tutta calma.

Ecco di seguito l'elenco completo dei luoghi della mappa nei quali è possibile trovare una radio con cui interagire per completare la sfida Presagio:

A nord di Fortezza Furtiva: la radio è sotto la piccola struttura in legno

la radio è sotto la piccola struttura in legno Ad est di Scogliere Scoscese: questa radio si trova in prossimità del circuito, alle spalle della piccola casa in legno

questa radio si trova in prossimità del circuito, alle spalle della piccola casa in legno A nord-est di Foschi Fumaioli: la radio è appena fuori da un container

la radio è appena fuori da un container A nord di Gattogrill: trovate la radio sempre fuori da una piccola casa di legno

trovate la radio sempre fuori da una piccola casa di legno Ad ovest di Pantano Palpitante: in questo caso la radio è nell'accampamento con i vari container

Nel caso in cui doveste trovare troppi avversari in prossimità delle radio, vi suggeriamo di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre per poter interagire con gli oggetti senza che altri utenti possano intralciarvi. In calce alla guida trovate anche una mappa con sopra indicate le posizioni di tutte le radio locali di Fortnite.

