Fortnite Sfide Scatto dell'Orda: come trovare ed eliminare i Bruti d'Oro

L'aggiornamento 9.21 di Fortnite ha introdotto la nuova modalità a tempo limitato Scatto dell'Orda. Quest'ultima include anche una serie di nuove sfide a tema: una di queste richiede di lavorare con la squadra per eliminare i Bruti d'Oro. Di seguito vi spieghiamo come portarla a termine.

Scatto dell'Ombra si presenta come una modalità co-op per 4 giocatori di Battaglia Reale in cui bisogna collaborare per sopravvivere all'assalto degli zombie. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovare e uccidere i Bruti d'Oro all'interno della modalità, così da completare la relativa sfida che richiede di eliminarli insieme alla vostra squadra.

Lavora con la squadra per eliminare i Bruti d'Oro

I Bruti d'Oro sono i membri Elite dell'orda da affrontare in Scatto dell'Ombra. La loro frequenza di respawn è più bassa rispetto a quella degli altri nemici, motivo per cui dovrete cercare di sopravvivere il più a lungo possibile se volete incontrarli nel corso della partita.

Come tutti gli altri membri dell'orda, i Bruti d'Oro vengono generati dagli Obelischi (motivo per cui non dovete distruggerli) sparsi sulla mappa. Dovrete superare una serie di ondate prima di iniziare a vedere i Bruti d'Oro: quando finalmente inizieranno a comparire nelle fasi più avanzate della partita, sarà finalmente giunto il momento di eliminarli. Per affrontarli vi consigliamo di giocare di squadra, utilizzando armi potenti come il Lanciarazzi o bocche da fuoco rapide come la Mitraglietta.

Per completare la sfida non dovrete far altro che eliminare 5 Bruti d'Oro insieme alla vostra squadra. Ricordiamo inoltre che nel frattempo sono disponibili anche le Sfide della Settimana 6: sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare facilmente la sfida Usa veicoli diversi in una partita singola.