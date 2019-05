Fortnite Sfide Settimana 1: Visita tutte le Piattaforme aeree

Sono finalmente disponibili le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi mostriamo come completare la sfida che richiede di visitare tutte le Piattaforme aeree.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 2: Cavalca la corrente attorno a Neoinclinato (0/1)

Visita tutte le Piattaforme aeree (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato una Bomba ombra (0/200)

Pass Battaglia

Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse (0/5)

Cerca i forzieri ad Approdo Avventurato o Sponde del Saccheggio (0/7)

Eliminazioni armi con mirino (0/3)

Fase 1 di 3: Infliggi danni agli avversari da una distanza di almeno 2 piani (0/300)

Per portare a termine questa sfida dovete visitare tutte le Piattaforme aeree introdotte nella nuova mappa di Fortnite Stagione 9.

Le piattaforme sono in tutto sette e sono disseminate in tutta la mappa, presso le seguenti location:

A sud-ovest di Parco Pacifico

A sud-ovest di Laguna Languida

A est di Impianto a Pressione

A sud-ovest di Sprofondo Stantio

A ovest di Condotti Confusi

A sud di Borgo Bislacco

A nord di Palmeto Paradisiaco

Il modo più semplice di completare la sfida è quello di atterrare in ciascuna di queste Piattaforme aeree all'inizio della partita, nel momento in cui vi lanciate dal bus. Atterrate su una piattaforma, uscite dalla partita, avviatene un'altra e ripetete l'operazione per tutte le altre piattaforme rimanenti.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le sette Piattaforme aeree, potete guardare il video riportato in cima.