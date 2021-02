Fortnite, sfide Settimana 10: come fare una nuotata a Lago Languido

Tra le numerose sfide della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 ne possiamo trovare anche una molto particolare, dal momento che la sua unica richiesta consiste nel tuffarsi nelle acque nei pressi di uno dei punti d'interessi dell'isola del battle royale.

Sebbene la descrizione della sfida possa stupire, lasciando intendere che il giocatore debba immergersi in qualche luogo specifico, in realtà si tratta esattamente di quello che state pensando. Per poter portare a compimento questa sfida e fare quindi una nuotata a Lago Languido non occorre far altro che atterrare presso questo punto della mappa e saltare in acqua. Poco ad ovest dell'agglomerato di palazzi che compongono l'area, infatti, è presente un piccolo specchio d'acqua ed è proprio lì che dovete entrare anche solo per una frazione di secondo al fine di completare la sfida settimanale e ricevere così ben 20.000 Punti Esperienza. Si tratta insomma di una sfida incredibilmente semplice e che potete completare in qualsiasi modalità semplicemente atterrando in acqua, così che nessuno possa impedirvi in alcun modo di soddisfarne i requisiti o di eliminarvi prima che possiate raggiungere il suolo. Vi proponiamo in calce alla guida anche una pratica mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale trovate contrassegnata la posizione esatta dell'area in cui immergervi per completare la sfida.

