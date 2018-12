Fortnite Sfide Settimana 2: come suonare la partitura a Parco Pacifico e Rifugio Ritirato

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 2 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7). Di seguito vi spieghiamo come completare quella che richiede di suonare la partitura a Parco Pacifico e Rifugio Ritirato.

Sfide della Settimana 2

Gratuite

Cerca un Forziere in diversi luoghi indicati (0/7)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse (0/5)

Elimina nemici in Spiagge Snob o Lande Letali (0/3) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Visita Spiagge Snob e Parco Pacifico in una partita singola (0/2)

Suona la partitura ai pianoforti di Parco Pacifico e Rifugio Ritirato (0/2)

(0/2) Sfida un avversario a passo di danza in un maniero abbandonato (0/1) (Difficile)

Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/1)

La sfida della partitura è stata una delle più apprezzate della Stagione 6, ed è stata riproposta anche nella Settimana 2 della Stagione 7 in una versione più semplice. Questa volta non sarà necessario trovare la partitura, tutto quello che dovremo fare è raggiungere le postazioni dei due piani e suonare le varie note nell'ordine corretto.

Per completare la sfida dovremo suonare la partitura a Parco Pacifico e a Rifugio Ritirato. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, la partitura di Parco Pacifico può essere sonata nell'area cerchiata di rosso in alto a sinistra. Una volta raggiunto il piano, inserite le seguenti note in sequenza: E, G, C, D, E. Ora non vi resta che suonare la partitura a sud-est di Rifugio Ritirato, inserendo le noti seguenti: C, C, C F, F, F, E, F, G, A, A#, G, A. Così facendo completerete la sfida.

