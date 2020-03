Fortnite: Sfide Settimana 3 Stagione 2 svelate da un leak, nuove skin del 5 marzo

Sempre pronto ad accogliere nuovi contenuti, Fortnite Battaglia Reale si prepara a dare il via alle consuete nuove Sfide settimanali: che cosa attende i videogiocatori nel corso della Settimana 3 della Stagione 2?

Secondo quanto riferito dai numerosi dataminer presenti nella community di appassionati al titolo Epic Games, farà presto il proprio debutto di un set di sfide suddivise nell'arco di due settimane, e denominato Prova alla Nitroglicerina. Per quanto riguarda la prima parte, i giocatori di Fortnite saranno chiamati ad eseguire i seguenti compiti:

Sconfiggere cinque giocatori utilizzando degli esplosivi;

Cercare dieci forzieri presso Siepi di Agrifoglio o Corso Commercio;

Distruggere dieci strutture con taniche di propano;

Decollare usando un motoscafo;

Visitare 15 diversi landmark;

Usare tre postazioni per potenziare un'arma;

Infliggere 500 danni ad un boss;

Atterrare a Idro 16, The Rig e Falegnameria Truciolandia;

Distruggere cinque telecamere o torrette sentinella;

Sconfiggere due giocatori senza usare uno scudo o strumenti di cura;

Leader Squadra Mecha: 1.600 V-Buck;

Omen: 2.000 V-Buck;

Testa di Pomodoro: 1.500 V-Buck;

Surfista: 1.200 V-Buck;

Birdie: 800 V-Buck;

Ovviamente, in quanto indicate da un leak e non da fonti ufficiali, le nuove Sfidein tutto o in parte rispetto a quanto riportato.In aggiunta, vi segnaliamo leattualmente disponibili all'interno del. Dopo la Skin Acciaio dei Campi , sono ora in vendita:Ricordiamo che sule pagine di Everyeye trovate uno speciale dedicato a tutte le novità della Stagione 2 di Fortnite