Fortnite Sfide Settimana 4: come cercare e trovare i Tesori sepolti

Tra le nuove Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8 ce n'è una che richiede di cercare e trovare 2 Tesori sepolti. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla utilizzando le relative mappe del tesoro sparse sulla mappa.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Cerca un tesoro sepolto (0/2)

(0/2) Lanciati attraverso una struttura con il Cannone dei Pirati (0/25)

Ottieni un'eliminazione con un'arma dotata di mirino telescopico e con un'arma a soppressione

Pass Battaglia

Elimina i nemici a Borgallegro e a Parco Pacifico (0/10)

Fase 1: Atterra a Pinnacoli Pendenti

Sopravvivi ai nemici in una singola partita (0/90)

Usa la Girosfera in diverse partite (0/5)

Per completare questa sfida dovrete trovare una delle varie mappe del tesoro sparse sull'isola di Fortnite Battaglia Reale, per poi seguirne le indicazioni che vi condurranno al relativo scrigno. Le mappa sono sparse un po' dappertutto, ma per aumentare le vostre probabilità di trovarne una vi consigliamo di cercarle nei pressi di Laguna Languida, la nuova area a tema piratesco.

Come trovare il tesoro sepolto

Una volta ottenuta la mappa, questa evidenzierà la posizione del tesoro tramite la semplice pressione del grilletto destro su PS4 e Xbox One, e del relativo pulsante che avete mappato su PC. Quando vi trovate nel punto in cui è sepolto il tesoro, per estrarlo non vi resta che selezionare il piccone dal vostro inventario e iniziare a colpire la gigante 'X' presente sul terreno.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come portare a termine la sfida Usa la Girosfera in diverse partite.