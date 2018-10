Fortnite Sfide Settimana 4: come completare Balla sulla Torre dell'Orologio

A partire da oggi sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 4 (Stagione 6) di Fortnite Battaglia Reale. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Balla sulla Torre dell'Orologio".

Come suggerisce il titolo, per completare questa sfida (ottenendo 5 Stelle) basterà esibirsi in una danza sulla cima della Torre dell'Orologio, a sud-ovest dei Pinnacoli Pendenti. Per portare a termine il compito, dunque, basterà raggiungere la cima della torre e utilizzare una delle emote a vostra disposizione.

Il modo più semplice per completare questa sfida, come illustrato nel video riportato in cima, è quello di atterrare direttamente sulla Torre dell'Orologio all'inizio della partita, quando vi gettate di sotto dal bus volante. In alternativa, nel caso atterriate su un altro punto della mappa, potete raggiungere la zona della torre e arrivare in cima aiutandovi con le costruzioni, a patto di avere un numero sufficiente di materiali per craftarle. Attenti però agli altri giocatori: se qualcuno dovesse distruggere la Torre dell'Orologio prima che riuscite a raggiungerla, in quella specifica partita perderete la possibilità di completare la sfida.

Ricordiamo che la sfida "Balla sulla Torre dell'Orologio" è disponibile esclusivamente per i possessori del Pass Battaglia. Sapevate invece che la prossima settimana dovrebbero debuttare le skin di Halloween, insieme a nuovi dorsi e deltaplani a tema?